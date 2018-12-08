МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Режиссер:Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Михаил Медведев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» команда Белки и Стрелки попробует раскрыть преступление, а волшебницы из «Сказочного патруля» начнут собираться в долгожданное путешествие. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Домики».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин
Производство:Россия
Дата релиза:08 декабря 2018
Дата релиза:08 декабря 2018
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