МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии! Режиссер: Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Михаил Медведев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» команда Белки и Стрелки попробует раскрыть преступление, а волшебницы из «Сказочного патруля» начнут собираться в долгожданное путешествие. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Домики». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин

Производство: Россия

Дата релиза: 08 декабря 2018

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