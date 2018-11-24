МУЛЬТ в кино. Выпуск 85. Мамин праздник
Режиссер:Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Михаил Медведев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки справятся с морским чудищем, а волшебницы из «Сказочного патруля» найдут тот самый последний браслет. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Четверо в кубе».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:24 ноября 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:24 ноября 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!