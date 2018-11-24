МУЛЬТ в кино. Выпуск 85. Мамин праздник

Режиссер: Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Михаил Медведев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки справятся с морским чудищем, а волшебницы из «Сказочного патруля» найдут тот самый последний браслет. Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Четверо в кубе».

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин

