МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья Режиссер: Александр Люткевич, Алексей Миронов, Михаил Медведев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» – большая премьера: продолжение любимого сериала под названием «Белка и Стрелка. Тайны космоса». Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Анастасия Нефедова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 10 ноября 2018

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