МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья

Режиссер:Александр Люткевич, Алексей Миронов, Михаил Медведев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» – большая премьера: продолжение любимого сериала под названием «Белка и Стрелка. Тайны космоса». Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Нефедова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 ноября 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 10 по 14 ноября
10:30 (150)

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