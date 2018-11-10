МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья
Режиссер:Александр Люткевич, Алексей Миронов, Михаил Медведев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» – большая премьера: продолжение любимого сериала под названием «Белка и Стрелка. Тайны космоса». Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Нефедова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 ноября 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:10 ноября 2018
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