МУЛЬТ в кино. Выпуск №83. В центре внимания!

Режиссер: Вера Мякишева, Роман Трамвай, Виктор Азеев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Вместе с героями зрители узнают, кто же самый сильный из Ми-Ми-Мишек и получится ли у волшебниц найти ключ Воздуха. Также в новом выпуске новые эпизоды мультсериалов «Кати и Эф. Куда-угодно-дверь», «Домики» и «Четверо в кубе».

Продолжительность: 44 мин

Сценарий: Алексей Михальченко, Станислав Михайлов, Анастасия Нефедова

