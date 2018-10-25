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МУЛЬТ в кино. Выпуск №83. В центре внимания!

Режиссер:Вера Мякишева, Роман Трамвай, Виктор Азеев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Вместе с героями зрители узнают, кто же самый сильный из Ми-Ми-Мишек и получится ли у волшебниц найти ключ Воздуха. Также в новом выпуске новые эпизоды мультсериалов «Кати и Эф. Куда-угодно-дверь», «Домики» и «Четверо в кубе».

Продолжительность:44 мин
Сценарий:Алексей Михальченко, Станислав Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 октября 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 27 по 31 октября
10:30 (150)

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