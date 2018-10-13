МУЛЬТ в кино. Выпуск №82. Спасибо, мама!

Режиссер: Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В октябре принято праздновать Новый год! Во всяком случае, так считают Кубики. Вместе с ними в 82-м выпуске «МУЛЬТ в кино» — самые новые эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Деревяшки», «Домики», «Бобр Добр» и, конечно, «Лео и Тиг».

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова

