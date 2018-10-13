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МУЛЬТ в кино. Выпуск №82. Спасибо, мама!

Режиссер:Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В октябре принято праздновать Новый год! Во всяком случае, так считают Кубики. Вместе с ними в 82-м выпуске «МУЛЬТ в кино» — самые новые эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Деревяшки», «Домики», «Бобр Добр» и, конечно, «Лео и Тиг».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:13 октября 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 16 по 17 октября
10:30 (150)

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