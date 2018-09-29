МУЛЬТ в кино. Выпуск №81. Ещё веселее!
Режиссер:Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки попробуют построить самолёт, а волшебницы из «Сказочного патруля» — подружиться со Снежной королевой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Деревяшки», «Четверо в кубе», «Катя Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Бобр Добр».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:29 сентября 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:29 сентября 2018
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