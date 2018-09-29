МУЛЬТ в кино. Выпуск №81. Ещё веселее! Режиссер: Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки попробуют построить самолёт, а волшебницы из «Сказочного патруля» — подружиться со Снежной королевой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Деревяшки», «Четверо в кубе», «Катя Эф. Куда-Угодно-Дверь» и «Бобр Добр». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 29 сентября 2018

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!