МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий
Режиссер:Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В осеннем выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки поставят время на паузу, а Лео и Тиг попробуют восстановить сгоревший лес. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Четверо в кубе» и «Домики».
Продолжительность:51 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 сентября 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:15 сентября 2018
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