МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий Режиссер: Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В осеннем выпуске «МУЛЬТ в кино» Ми-Ми-Мишки поставят время на паузу, а Лео и Тиг попробуют восстановить сгоревший лес. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Четверо в кубе» и «Домики». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 15 сентября 2018

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