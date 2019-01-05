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МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!

Режиссер:Анастасия Чернова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

В свежем выпуске «МУЛЬТ в кино» Белка и Стрелка попробуют совершить открытие, а Ми-Ми-Мишки выберут лучшее изобретение. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:05 января 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 5 по 16 января
10:30 (150)

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