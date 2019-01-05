МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! Режиссер: Анастасия Чернова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация. В свежем выпуске «МУЛЬТ в кино» Белка и Стрелка попробуют совершить открытие, а Ми-Ми-Мишки выберут лучшее изобретение. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в кубе». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Роман Трамвай, Мария Парфёнова, Евгений Головин

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 05 января 2019

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