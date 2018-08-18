МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке! Режиссер: Александр Люткевич, Роман Верещак, Андрей Соколов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал- карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень. Продолжительность: 46 мин Сценарий: Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 18 августа 2018

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