МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!
Режиссер:Александр Люткевич, Роман Верещак, Андрей Соколов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал- карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень.
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 августа 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:18 августа 2018
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