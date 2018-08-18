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МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!

Режиссер:Александр Люткевич, Роман Верещак, Андрей Соколов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал- карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень.

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 августа 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 18 по 22 августа
10:30 (150)

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