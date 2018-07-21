МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
Режиссер:Александр Люткевич, Роман Верещак, Андрей Соколов
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную чёрную лягушку. Кроме того, в новом выпуске – самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера – новый мультфильм под названием «Домики».
Продолжительность:52 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:21 июля 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:21 июля 2018
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