МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!

Режиссер: Александр Люткевич, Роман Верещак, Андрей Соколов

Жанры: Анимация.

Ми-Ми-Мишки отправятся на рыбалку, а Лео и Тиг встретят таинственную чёрную лягушку. Кроме того, в новом выпуске – самые свежие эпизоды мультсериалов «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и большая премьера – новый мультфильм под названием «Домики».

Продолжительность: 52 мин

Сценарий: Владимир Толкачиков, Анастасия Азеева, Мария Парфёнова

