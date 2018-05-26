МУЛЬТ в кино. Выпуск 76. Лето, привет! Режиссер: Алексей Замыслов, Александр Люткевич, Анастасия Чернова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В 76-м выпуске состоится премьера первой серии мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова» — продолжения известного одноимённого мультфильма 1988 года. Также зрители увидят новые эпизоды сериалов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Роман Самсонов, Мария Парфёнова, Евгений Головин

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 26 мая 2018

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