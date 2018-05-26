МУЛЬТ в кино. Выпуск 76. Лето, привет!
Режиссер:Алексей Замыслов, Александр Люткевич, Анастасия Чернова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В 76-м выпуске состоится премьера первой серии мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова» — продолжения известного одноимённого мультфильма 1988 года. Также зрители увидят новые эпизоды сериалов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг».
Продолжительность:51 мин
Сценарий:Роман Самсонов, Мария Парфёнова, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:26 мая 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:26 мая 2018
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