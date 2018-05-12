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МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории

Режиссер:Анастасия Чернова, Полина Грекова, Дмитрий Лазарев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В 75-м выпуске зрители увидят сразу пять новых серий российских мультфильмов. Смотрите свежие эпизоды сериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Наталья Тихомирова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:12 мая 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 12 по 16 мая
10:30 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 17 по 23 мая
10:30 (150)

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