МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории Режиссер: Анастасия Чернова, Полина Грекова, Дмитрий Лазарев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В 75-м выпуске зрители увидят сразу пять новых серий российских мультфильмов. Смотрите свежие эпизоды сериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 46 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Наталья Тихомирова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 12 мая 2018

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