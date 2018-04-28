МУЛЬТ в кино. Выпуск №74. Планета Май! Режиссер: Андрей Соколов, Николай Козлов, Андрей Бахурин

Жанры: Анимация. В 74-м выпуске зрители увидят сразу две новые серии «Планеты Ай»! Также смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг». Продолжительность: 38 мин Сценарий: Андрей Саломатов, Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 28 апреля 2018

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