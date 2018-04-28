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МУЛЬТ в кино. Выпуск №74. Планета Май!

Режиссер:Андрей Соколов, Николай Козлов, Андрей Бахурин
Жанры: Анимация.

В 74-м выпуске зрители увидят сразу две новые серии «Планеты Ай»! Также смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Лео и Тиг».

Продолжительность:38 мин
Сценарий:Андрей Саломатов, Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:28 апреля 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 28 апреля по 9 мая
10:30 (150)

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