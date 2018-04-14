МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос!
Режиссер:Анастасия Чернова, Роман Верещак, Андрей Соколов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске смотрите самые свежие серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», а также большую премьеру — первый эпизод мультфильма «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
Продолжительность:51 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Елизавета Ботнева, Андрей Саломатов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:14 апреля 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:14 апреля 2018
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