МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос! Режиссер: Анастасия Чернова, Роман Верещак, Андрей Соколов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске смотрите самые свежие серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Планета Ай», а также большую премьеру — первый эпизод мультфильма «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Продолжительность: 51 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Елизавета Ботнева, Андрей Саломатов

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 14 апреля 2018

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!