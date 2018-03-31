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МУЛЬТ в кино. Выпуск 72. Приходите в гости!

Режиссер:Александр Люткевич, Владимир Пономарев, Ася Стрельбицкая
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В 72-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!» и «Четверо в кубе».

Продолжительность:43 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Анна Бернштайн, Анна Шевцова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:31 марта 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 31 марта по 1 апреля
12:50 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 31 марта по 4 апреля
10:30 (150)

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