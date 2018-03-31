МУЛЬТ в кино. Выпуск 72. Приходите в гости! Режиссер: Александр Люткевич, Владимир Пономарев, Ася Стрельбицкая

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В 72-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!» и «Четверо в кубе». Продолжительность: 43 мин Сценарий: Владимир Толкачиков, Анна Бернштайн, Анна Шевцова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 31 марта 2018

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