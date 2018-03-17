МУЛЬТ в кино. Выпуск 71. Волшебная страна
Режиссер:Владимир Пономарев, Полина Грекова, Дмитрий Лазарев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!», «Волшебный фонарь», а также впервые в проекте – мультсериал «Буба».
Продолжительность:43 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Ольга-Мария Тумакова, Иордан Кефалиди
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 марта 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:17 марта 2018
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