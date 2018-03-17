МУЛЬТ в кино. Выпуск 71. Волшебная страна Режиссер: Владимир Пономарев, Полина Грекова, Дмитрий Лазарев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Весна продолжается! В 71-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Котики, вперёд!», «Волшебный фонарь», а также впервые в проекте – мультсериал «Буба». Продолжительность: 43 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Ольга-Мария Тумакова, Иордан Кефалиди

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 17 марта 2018

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