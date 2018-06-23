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МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты

Режиссер:Андрей Соколов, Алексей Миронов, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

«Ми-Ми-Мишки» возвращаются! Смотрите новый эпизод любимого сериала, а также самые свежие серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:54 мин
Сценарий:Владимир Толкачиков, Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 июня 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 23 по 27 июня
10:40 (150)

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