МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты Режиссер: Андрей Соколов, Алексей Миронов, Николай Козлов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. «Ми-Ми-Мишки» возвращаются! Смотрите новый эпизод любимого сериала, а также самые свежие серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 54 мин Сценарий: Владимир Толкачиков, Мария Парфёнова, Иордан Кефалиди

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 23 июня 2018

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