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МУЛЬТ в кино. Выпуск №67. Зимний карнавал

Режиссер:Александр Бубнов, Полина Грекова, Дмитрий Лазарев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Деревяшки», «Три кота», «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Летающие звери».

Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 января 2018
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Северное сияниеДетский зал
c 20 по 24 января
10:30 (150)

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