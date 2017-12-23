МУЛЬТ в кино. Выпуск №65. Новогодний!

Режиссер: Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Встречаем Новый год вместе с «МУЛЬТ в кино». В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».

Продолжительность: 44 мин