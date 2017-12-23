МУЛЬТ в кино. Выпуск №65. Новогодний!
Режиссер:Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Встречаем Новый год вместе с «МУЛЬТ в кино». В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».
Продолжительность:44 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 декабря 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:23 декабря 2017
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