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МУЛЬТ в кино. Выпуск №65. Новогодний!

Режиссер:Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Встречаем Новый год вместе с «МУЛЬТ в кино». В специальном праздничном выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Три кота» и «Знайчишка и его друзья».

Продолжительность:44 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 декабря 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 23 по 27 декабря
10:30 (150)

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