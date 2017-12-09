МУЛЬТ в кино. Выпуск №64. Исполняем желания!
Режиссер:Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Смотрите в 64-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь» и «Дракоша Тоша»!
Продолжительность:44 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:09 декабря 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:09 декабря 2017
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