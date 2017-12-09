МУЛЬТ в кино. Выпуск №64. Исполняем желания! Режиссер: Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Смотрите в 64-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь» и «Дракоша Тоша»! Продолжительность: 44 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 09 декабря 2017

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