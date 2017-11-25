МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается! Режиссер: Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Александр Люткевич

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация. Смотрите в 63-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Четверо в кубе» и премьеру — новый мультфильм «Дракоша Тоша»! Продолжительность: 47 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 25 ноября 2017

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