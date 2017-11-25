МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается!
Режиссер:Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Александр Люткевич
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Смотрите в 63-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Четверо в кубе» и премьеру — новый мультфильм «Дракоша Тоша»!
Продолжительность:47 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:25 ноября 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:25 ноября 2017
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