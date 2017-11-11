МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята Режиссер: Наталья Наумова, Николай Козлов, Антон Верещагин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Смотрите в 62-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Йоко», «Деревяшки» и заключительную серию «Аркадия Паровозова». Продолжительность: 49 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 11 ноября 2017

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