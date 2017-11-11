МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята
Режиссер:Наталья Наумова, Николай Козлов, Антон Верещагин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Смотрите в 62-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Йоко», «Деревяшки» и заключительную серию «Аркадия Паровозова».
Продолжительность:49 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:11 ноября 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:11 ноября 2017
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