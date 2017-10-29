МУЛЬТ в кино. Выпуск № 61. Дети, вперёд! Режиссер: Наталья Наумова, Антон Верещагин, Дмитрий Лазарев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Смотрите в 61-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и заключительную серию первого сезона «Джингликов»! Продолжительность: 55 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 29 октября 2017

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