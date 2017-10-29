137242

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 61. Дети, вперёд!

Режиссер:Наталья Наумова, Антон Верещагин, Дмитрий Лазарев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Смотрите в 61-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и заключительную серию первого сезона «Джингликов»!

Продолжительность:55 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:29 октября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 29 октября по 1 ноября
10:30 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?