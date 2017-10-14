МУЛЬТ в кино. Выпуск №60. Отдыхаем вместе!

Режиссер: Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Какую драгоценность нашли Барбоскины, кто из Сказочного патруля празднует день рождения и куда полетели фиксики? Смотрите в юбилейном 60-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Капитан Кракен и его команда», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Деревяшки».

Продолжительность: 56 мин