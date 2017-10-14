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МУЛЬТ в кино. Выпуск №60. Отдыхаем вместе!

Режиссер:Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Какую драгоценность нашли Барбоскины, кто из Сказочного патруля празднует день рождения и куда полетели фиксики? Смотрите в юбилейном 60-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Капитан Кракен и его команда», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Деревяшки».

Продолжительность:56 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:14 октября 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 14 по 18 октября
10:30 (150)

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