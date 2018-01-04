МУЛЬТ в кино. Выпуск №66. Новогодние каникулы
Режиссер:Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Марина Мошкова
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Праздники будут очень весёлыми, проведём их вместе с любимыми героями! В новогоднем выпуске смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три кота», «Деревяшки», «Дракоша Тоша» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 января 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:04 января 2018
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