136471

МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства

Режиссер:Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин
Жанры: Анимация.

Встречайте новых героев и самых-самых любимых героев! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N59. Приятные знакомства» покажет свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и премьеру для самых маленьких – «Деревяшки».

Продолжительность:47 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЗеленый зал
c 30 сентября по 4 октября
10:50 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?