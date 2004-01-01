МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства Режиссер: Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин

Жанры: Анимация. Встречайте новых героев и самых-самых любимых героев! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N59. Приятные знакомства» покажет свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и премьеру для самых маленьких – «Деревяшки». Продолжительность: 47 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+



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