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МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена

Режиссер:Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале – «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».

Продолжительность:52 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2017
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Северное сияниеЗеленый зал
c 16 по 17 сентября
10:50 (200)
c 18 по 20 сентября
10:50 (150)

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