МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена

Режиссер: Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале – «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».

Продолжительность: 52 мин