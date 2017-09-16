МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена
Режиссер:Николай Козлов, Артур Меркулов, Алексей Пичужин
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале – «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».
Продолжительность:52 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2017
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