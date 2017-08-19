МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Приключения никогда не заканчиваются! Самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 августа 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:19 августа 2017
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