МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается! Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Приключения никогда не заканчиваются! Самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 19 августа 2017

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