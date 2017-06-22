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МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!

Режиссер:Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Арсен Хачатурян
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Уже успели отдохнуть? А сколько ещё приключений нас ждёт этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N56. Лучшее лето» – это самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Вадим Воля, Анастасия Бессонова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:22 июня 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 24 по 26 июля
10:30 (150)
12:55 (150)

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