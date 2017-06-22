МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!
Режиссер:Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Арсен Хачатурян
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Уже успели отдохнуть? А сколько ещё приключений нас ждёт этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N56. Лучшее лето» – это самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Вадим Воля, Анастасия Бессонова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:22 июня 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:22 июня 2017
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