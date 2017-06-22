МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!

Режиссер: Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Арсен Хачатурян

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Уже успели отдохнуть? А сколько ещё приключений нас ждёт этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N56. Лучшее лето» – это самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Вадим Воля, Анастасия Бессонова, Мария Парфёнова

