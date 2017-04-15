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МУЛЬТ в кино. Выпуск №51. Фокус-покус!

Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

Барбоскины подготовили удивительные фокусы, а Ми-Ми-Мишки научились воплощать фантазии в реальность! В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» — самые новые эпизоды мультсериалов «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома», «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Ми-Ми-Мишки».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 апреля 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 15 по 19 апреля
10:30 (150)
13:25 (150)

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