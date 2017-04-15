МУЛЬТ в кино. Выпуск №51. Фокус-покус! Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация. Барбоскины подготовили удивительные фокусы, а Ми-Ми-Мишки научились воплощать фантазии в реальность! В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» — самые новые эпизоды мультсериалов «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома», «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Ми-Ми-Мишки». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 15 апреля 2017

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