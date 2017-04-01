МУЛЬТ в кино. Выпуск №50. Праздник-праздник
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
«МУЛЬТ в кино» отмечает большой праздник! Нам — два года! Смотрите юбилейный, пятидесятый выпуск нашего киножурнала! В праздничном выпуске — самые новые эпизоды мультсериалов «Сказочный патруль», «Лунтик и его друзья», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома» и «Ми-Ми-Мишки».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 апреля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:01 апреля 2017
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