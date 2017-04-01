МУЛЬТ в кино. Выпуск №50. Праздник-праздник

Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

«МУЛЬТ в кино» отмечает большой праздник! Нам — два года! Смотрите юбилейный, пятидесятый выпуск нашего киножурнала! В праздничном выпуске — самые новые эпизоды мультсериалов «Сказочный патруль», «Лунтик и его друзья», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома» и «Ми-Ми-Мишки».

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

