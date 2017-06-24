МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы
Режиссер:Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Арсен Хачатурян
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Лето началось, а значит, настало время для настоящих приключений! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N55. Большие каникулы» – самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лео и Тиг» и премьера: новый мультсериал «Четверо в кубе».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Вадим Воля, Анастасия Бессонова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:24 июня 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:24 июня 2017
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