МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы

Режиссер: Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Арсен Хачатурян

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Лето началось, а значит, настало время для настоящих приключений! «МУЛЬТ в кино. Выпуск N55. Большие каникулы» – самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лео и Тиг» и премьера: новый мультсериал «Четверо в кубе».

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Вадим Воля, Анастасия Бессонова, Мария Парфёнова

