131847

МУЛЬТ в кино. Выпуск №49. Давайте дружить!

Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Этот выпуск посвящён дружбе: крепкой и настоящей! Фиксики узнают, почему собака — это друг человека. Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк подружатся с морской звездой. А ещё к нам вернутся верные друзья Лео и Тиг. В 49-м выпуске «МУЛЬТ в кино» смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома» и «Ми-Ми-Мишки»

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 марта 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 22 марта
10:30 (150)
13:35 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?