МУЛЬТ в кино. Выпуск №49. Давайте дружить!
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Этот выпуск посвящён дружбе: крепкой и настоящей! Фиксики узнают, почему собака — это друг человека. Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк подружатся с морской звездой. А ещё к нам вернутся верные друзья Лео и Тиг. В 49-м выпуске «МУЛЬТ в кино» смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома» и «Ми-Ми-Мишки»
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 марта 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:18 марта 2017
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