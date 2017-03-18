МУЛЬТ в кино. Выпуск №49. Давайте дружить!

Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Этот выпуск посвящён дружбе: крепкой и настоящей! Фиксики узнают, почему собака — это друг человека. Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк подружатся с морской звездой. А ещё к нам вернутся верные друзья Лео и Тиг. В 49-м выпуске «МУЛЬТ в кино» смотрите самые новые эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома» и «Ми-Ми-Мишки»

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

