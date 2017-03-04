МУЛЬТ в кино. Выпуск №48. Шоу начинается!
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Любовные истории у Барбоскиных, премьера спектакля у Ми-Ми-Мишек и танцевальные выступления у Тимы и Томы — в общем, шоу и правда начинается!
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 марта 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:04 марта 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!