МУЛЬТ в кино. Выпуск №48. Шоу начинается! Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Любовные истории у Барбоскиных, премьера спектакля у Ми-Ми-Мишек и танцевальные выступления у Тимы и Томы — в общем, шоу и правда начинается! Продолжительность: 48 мин Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 04 марта 2017

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