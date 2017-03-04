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МУЛЬТ в кино. Выпуск №48. Шоу начинается!

Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Любовные истории у Барбоскиных, премьера спектакля у Ми-Ми-Мишек и танцевальные выступления у Тимы и Томы — в общем, шоу и правда начинается!

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 марта 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 4 по 8 марта
10:30 (150)

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