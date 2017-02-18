МУЛЬТ в кино. Выпуск №47. Просто космос!

Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

Ми-Ми-Мишки снимают кино, Ангелы Бэби отправляются в путешествие по виртуальном миру, а Вупсень празднует свой день рождения! В 47-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

