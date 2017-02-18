МУЛЬТ в кино. Выпуск №47. Просто космос!
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Ми-Ми-Мишки снимают кино, Ангелы Бэби отправляются в путешествие по виртуальном миру, а Вупсень празднует свой день рождения! В 47-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:18 февраля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:18 февраля 2017
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