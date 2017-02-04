МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Весёлые приключения Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация. Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Продолжительность: 48 мин Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 04 февраля 2017

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