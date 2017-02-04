МУЛЬТ в кино. Выпуск №46. Весёлые приключения
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 февраля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:04 февраля 2017
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