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МУЛЬТ в кино. Выпуск №45. Новые путешествия

Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк отправятся в БумАрктику, Тима и Тома — на необитаемый остров, а Фиксики поймут, что жить не могут без морских приключений. И зрителей, и героев любимых мультфильмов ждут новые путешествия! В 45-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:21 января 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 21 по 25 января
10:30 (150)
13:20 (150)

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