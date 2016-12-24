МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!

Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

