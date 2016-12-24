МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:24 декабря 2016
Ограничения:0+
Дата релиза:24 декабря 2016
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