МУЛЬТ в кино. Выпуск №42. Удивительные истории
Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Снеговики ходят по Бумажному лесу, Ми-Ми-Мишки создают свою почту, а Ангелы Бэби путешествуют по Древней Руси. «МУЛЬТ в Кино. Выпуск N42. Удивительные истории» покажет на большом экране самые новые серии мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки», «Тима и Тома», «Бумажки», «Волшебный фонарь» и «Ангел Бэби».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 декабря 2016
Ограничения:0+
Дата релиза:10 декабря 2016
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