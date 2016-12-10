МУЛЬТ в кино. Выпуск №42. Удивительные истории

Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Снеговики ходят по Бумажному лесу, Ми-Ми-Мишки создают свою почту, а Ангелы Бэби путешествуют по Древней Руси. «МУЛЬТ в Кино. Выпуск N42. Удивительные истории» покажет на большом экране самые новые серии мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки», «Тима и Тома», «Бумажки», «Волшебный фонарь» и «Ангел Бэби».

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

