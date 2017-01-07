МУЛЬТ в кино. Выпуск №44. Лучшие каникулы! Режиссер: Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Вас будут ждать приключения героев любимых мультсериалов: Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 07 января 2017

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!