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МУЛЬТ в кино. Выпуск №44. Лучшие каникулы!

Режиссер:Екатерина Шабанова, Евгений Головин, Олег Шепляков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Вас будут ждать приключения героев любимых мультсериалов: Барбоскины», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Светлана Малашина, Стас Михайлов, Анастасия Нефедова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:07 января 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 7 по 11 января 2017
10:30 (150)

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