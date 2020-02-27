МУЛЬТ в кино. Выпуск № 114

Режиссер: Ася Стрельбицкая, Анастасия Булавкина, Роман Сафаров

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также в сборник вошли свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».

Продолжительность: 51 мин

Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов

