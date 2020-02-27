МУЛЬТ в кино. Выпуск № 114
Режиссер:Ася Стрельбицкая, Анастасия Булавкина, Роман Сафаров
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также в сборник вошли свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».
Продолжительность:51 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:0+
Дата релиза:27 февраля 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!