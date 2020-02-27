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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 114

Режиссер:Ася Стрельбицкая, Анастасия Булавкина, Роман Сафаров
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрелка 3»! Также в сборник вошли свежие серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».

Продолжительность:51 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:27 февраля 2020
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ГалактикаЗал 1
29 февраля
10:00 (от 170 Р)
1 марта
11:55 (от 170 Р)
c 2 по 4 марта
10:00 (от 150 Р)

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