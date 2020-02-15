МУЛЬТ в кино. Выпуск № 113. Друзья навсегда

Режиссер: Ольга Михалева, Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

Продолжительность: 49 мин

Сценарий: Мария Парфёнова, Олег Веселов, Евгений Головин

