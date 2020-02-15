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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 113. Друзья навсегда

Режиссер:Ольга Михалева, Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:49 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Олег Веселов, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 февраля 2020
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ГалактикаЗал 3
c 15 по 16 февраля
10:05 (от 170 Р)
c 17 по 19 февраля
10:05 (от 150 Р)

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