МУЛЬТ в кино. Выпуск № 113. Друзья навсегда
Режиссер:Ольга Михалева, Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:49 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Олег Веселов, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 февраля 2020
Ограничения:0+
Дата релиза:15 февраля 2020
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