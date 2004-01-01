МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112
Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Мария Мазурова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 февраля 1920
Ограничения:0+
Дата релиза:01 февраля 1920
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