МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112 Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева, Николай Козлов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Мария Мазурова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 01 февраля 1920

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