152636

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112

Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Вера Мякишева, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Мария Мазурова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:01 февраля 1920
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 1
c 6 по 9 февраля
11:50 (от 170 Р)
c 10 по 12 февраля
11:50 (от 150 Р)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?