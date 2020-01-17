МУЛЬТ в кино. Выпуск №111 Режиссер: Ольга Михалева, Роман Сафаров, Мария Мазурова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 48 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 17 января 2020

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