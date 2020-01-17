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МУЛЬТ в кино. Выпуск №111

Режиссер:Ольга Михалева, Роман Сафаров, Мария Мазурова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 января 2020
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Северное сияниеДетский зал
c 18 по 22 января
10:30 (150)

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