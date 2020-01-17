МУЛЬТ в кино. Выпуск №111
Режиссер:Ольга Михалева, Роман Сафаров, Мария Мазурова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Андрей Берлогов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 января 2020
Ограничения:0+
Дата релиза:17 января 2020
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