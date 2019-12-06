МУЛЬТ в кино. Выпуск №108. А нам не холодно!
Режиссер:Майя Туркина, Давид Петросян, Рафаэль Тер-Саргсян
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишки постараются успокоить плаксу, а Нолик и Симка помирят своих родителей. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и две новинки – сериалы «Волшебная кухня» и «Ник-изобретатель».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Наталья Тихомирова, Лидия Утемова, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 декабря 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:06 декабря 2019
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