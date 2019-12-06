МУЛЬТ в кино. Выпуск №108. А нам не холодно!

Режиссер: Майя Туркина, Давид Петросян, Рафаэль Тер-Саргсян

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске ми-ми-мишки постараются успокоить плаксу, а Нолик и Симка помирят своих родителей. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и две новинки – сериалы «Волшебная кухня» и «Ник-изобретатель».

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Наталья Тихомирова, Лидия Утемова, Мария Парфёнова

