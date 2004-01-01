МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко!
Режиссер:Софья Кравцова, Рафаэль Тер-Саргсян, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске ми-ми-мишки будут готовиться к зиме, а Лео и Тиг спасут маленького тюленя. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Йоко»
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Алексей Михальченко, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:+0
Ограничения:+0
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