МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко! Режиссер: Софья Кравцова, Рафаэль Тер-Саргсян, Николай Козлов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске ми-ми-мишки будут готовиться к зиме, а Лео и Тиг спасут маленького тюленя. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Йоко» Продолжительность: 45 мин Сценарий: Станислав Михайлов, Алексей Михальченко, Мария Парфёнова

Производство: Россия

Ограничения: +0



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