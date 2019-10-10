МУЛЬТ в кино. Выпуск 104. Ура, каникулы!
Режиссер:Полина Грекова, Роман Сафаров, Вера Мякишева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «Сказочный патруль» отправляется на каникулы, а Лео и Тиг попадают в снежную ловушку. Также зрители увидят новые серии мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в Кубе».
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Евгений Головин, Олег Веселов, Юлия Жигунова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:10 октября 2019
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