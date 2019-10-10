МУЛЬТ в кино. Выпуск 104. Ура, каникулы! Режиссер: Полина Грекова, Роман Сафаров, Вера Мякишева

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске «Сказочный патруль» отправляется на каникулы, а Лео и Тиг попадают в снежную ловушку. Также зрители увидят новые серии мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Четверо в Кубе». Продолжительность: 47 мин Сценарий: Евгений Головин, Олег Веселов, Юлия Жигунова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 10 октября 2019

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