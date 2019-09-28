МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить!
Режиссер:Вера Мякишева, Андрей Жидков, Алексей Цицилин
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске ми-ми-мишки изобретут машину сна, а Дракоша Тоша научит завязывать шнурки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и совершенно новый мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес».
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Анна Юдина, Алексей Замыслов, Владимир Николаев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:28 сентября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:28 сентября 2019
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