МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить! Режиссер: Вера Мякишева, Андрей Жидков, Алексей Цицилин

Жанры: Анимация. В новом выпуске ми-ми-мишки изобретут машину сна, а Дракоша Тоша научит завязывать шнурки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Лео и Тиг» и совершенно новый мультсериал «Снежная королева: Хранители чудес». Продолжительность: 48 мин Сценарий: Анна Юдина, Алексей Замыслов, Владимир Николаев

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 28 сентября 2019

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!