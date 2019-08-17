МУЛЬТ в кино. Выпуск №101 Режиссер: Виктор Глухушин, Михаил Киселёв, Андрей Соколов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске вас ждёт премьера нового мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»! Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Бобр Добр», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль». Продолжительность: 48 мин Сценарий: Натела Рехвиашвили, Мария Парфёнова, Евгений Головин

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 17 августа 2019

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