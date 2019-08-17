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МУЛЬТ в кино. Выпуск №101

Режиссер:Виктор Глухушин, Михаил Киселёв, Андрей Соколов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске вас ждёт премьера нового мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»! Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Бобр Добр», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Натела Рехвиашвили, Мария Парфёнова, Евгений Головин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 августа 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 17 по 21 августа
10:30 (150)

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