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Мульт в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник!

Режиссер:Владимир Ли, Андрей Бахурин, Екатерина Шабанова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Юлия Иванова, Иордан Кефалиди
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 июля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 20 по 24 июля
10:25 (150)
c 25 по 31 июля
10:30 (150)

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