Мульт в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник!
Режиссер:Владимир Ли, Андрей Бахурин, Екатерина Шабанова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Юлия Иванова, Иордан Кефалиди
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 июля 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:20 июля 2019
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