Мульт в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник! Режиссер: Владимир Ли, Андрей Бахурин, Екатерина Шабанова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». Продолжительность: 45 мин Сценарий: Станислав Михайлов, Юлия Иванова, Иордан Кефалиди

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 20 июля 2019

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